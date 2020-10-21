صابر الرباعى يحيى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية

يحيى المطرب الكبير صابر الرباعى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة المايسترو العالمى هانى فرحات.
ويقدم "صابر" بالحفل باقة من أجمل
ويصل المطرب الكبير صابر الرباعى إلى القاهرة، بداية من شهر نوفمبر للاستعداد لحفل الختام بمصاحبه المايسترو العالمى هانى فرحات والذى يستعد للحفل عن طريق البروفات حتى وصول المطرب الكبير صابر الرباعى.
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