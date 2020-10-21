صابر الرباعى يحيى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية

يحيى المطرب الكبير صابر الرباعى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة المايسترو العالمى هانى فرحات.

ويقدم "صابر" بالحفل باقة من أجمل

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أغانيه، وهي: "اتحدى العالم، أجمل نساء الدنيا، سيدى منصور، برشا، شارع الغرام، عمرى الجديد، عز الحبايب، تفتكر، ملكت الكون أجمل مختصر، عزه نفسي، على نار، يا عسل، خلص تارك، جرحى ماشفى، أنا بحن ببساطة.

ويصل المطرب الكبير صابر الرباعى إلى القاهرة، بداية من شهر نوفمبر للاستعداد لحفل الختام بمصاحبه المايسترو العالمى هانى فرحات والذى يستعد للحفل عن طريق البروفات حتى وصول المطرب الكبير صابر الرباعى.