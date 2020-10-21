تعرض النجم العالمي Chris pratt لحملة هجوم شرسة من قبل متابعيه، عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بسبب إعلان انتمائه للحزب الجمهوري الأمريكي وإبداء آرائه السياسية، بالإضافة إلى زيارته المتكررة لإحدى الكنائس التي تعادى المثلية الجنسية.
وحرص عدد من أصدقائه نجوم هوليوود على مساندة صديقهم النجمالعالميChris pratt، بعد حملة الهجوم الشرسة التي تلقاها مؤخراً، والذين طالبوا فيها بحذفه من سلسلة أفلام الـ Avengers.
كما كتب النجم العالمي مارك رافالو صاحب شخصية hulk الشهيرة في عالم مارفل للإبطال الخارقين:" أنهليس سياسياً بشكل علني كقاعدة، دعونا نبقي أعيننا على الجائزة، أيها الأصدقاء، نحن قريبون جداً الأن من الحسم ".
وحث العالمي روبرت داوني جونيور الذي منتقديه، قائلاً:" يا له من عالم بلا خطيئة، يلقون الحجارة على أخي، كريس برات، المسيحي الحقيقي الذي يعيش من حيث المبدأ، ولم يظهر أبدًا أي شيء سوى الإيجابية والامتنان ".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه لحملة هجوم شرسة .. نجوم هوليوود يدعمون Chris pratt لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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