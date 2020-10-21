بعد تعرضه لحملة هجوم شرسة .. نجوم هوليوود يدعمون Chris pratt

تعرض النجم العالمي Chris pratt لحملة هجوم شرسة من قبل متابعيه، عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بسبب إعلان انتمائه للحزب الجمهوري الأمريكي وإبداء آرائه السياسية، بالإضافة إلى زيارته المتكررة لإحدى الكنائس التي تعادى المثلية الجنسية.

وحرص عدد من أصدقائه نجوم هوليوود على مساندة صديقهم النجم

العالميChris pratt، بعد حملة الهجوم الشرسة التي تلقاها مؤخراً، والذين طالبوا فيها بحذفه من سلسلة أفلام الـ Avengers.

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كما كتب النجم العالمي مارك رافالو صاحب شخصية hulk الشهيرة في عالم مارفل للإبطال الخارقين:" أنه

ليس سياسياً بشكل علني كقاعدة، دعونا نبقي أعيننا على الجائزة، أيها الأصدقاء، نحن قريبون جداً الأن من الحسم ".

وحث العالمي روبرت داوني جونيور الذي منتقديه، قائلاً:" يا له من عالم بلا خطيئة، يلقون الحجارة على أخي، كريس برات، المسيحي الحقيقي الذي يعيش من حيث المبدأ، ولم يظهر أبدًا أي شيء سوى الإيجابية والامتنان ".