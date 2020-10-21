بإطلالة رقيقة .. هند عبد الحليم تشارك جمهورها أحدث صورها

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "هند" في الصورة بإطلالة رقيقة وناعمة، حيث ترتدي توب أسود مفتوح، و جيب مليئة بالورود ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها. توب أسود مفتوح، و جيب مليئة بالورود ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها. Advertisements جدير بالذكر أن، الفنانة هند عبد الحليم يعرض لها حالياً، الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، وإخراج مصطفى أبو سيف. عبد الحليم يعرض لها حالياً، الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، وإخراج مصطفى أبو سيف.

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