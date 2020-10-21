كريستيانو.. محمد هنيدي يستعيد ذكرياته الكروية مع أشرف عبدالباقي

نشر الفنان محمد هنيدي، صورة نادرة تجمعه بالفنان أشرف عبد الباقي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". الشهير "انستجرام". علق هنيدي على الصورة قائلاً:"‏مع كريستيانو عبد الباقي في نادي يوفينتوس إمبابة". يذكر أن هنيدي يستكمل تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، ويشاركه البطولة "منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، سليمان عيد:، من تأليف:كريم حسن بشير، إخراج:شريف عرفة.

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