صور..نانسي عجرم وسط الطبيعة اللبنانية

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علقت نانسي على الصور، قائلة:"يوم في طبيعة لبنان الجميلة"، وظهرت نانسي بإطلالة طبيعية دون وضع مساحيق التجميل. يذكر أن نانسي قد أحييت مؤخراً حفلاً غنائياً "أون لاين"، عبر تطبيق صانع الفيديوهات الشهير "تيك توك"، وضم توزيع موسيقي جديد لأشهر أغنياتها، وحصل على نسبة مشاهدة عالية.

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