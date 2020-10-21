“تواتارا”.. تحطم الرقم القياسي لأسرع سيارة بالعالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

تمكنت سيارة “تواتارا” من تحطيم الرقم القياسي لأسرع سيارة بالعالم التي كان مسجلا لسيارة “بوغاتي شيرون” الإيطالية .

وحسبما ذكرت “بلومبيرغ”، فإن سيارة “تواتارا” التي طورتها شركة “إس إس سي” الأميركية، سجلت سرعة بلغت 508.73 كيلومترا في الساعة، وذلك بتجربة على طريق صحراوي سريع خارج لاس فيغاس.

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وزوّدت السيارة بمحرك من 8 أسطوانات يوّلد قوة تصل إلى 1750 حصانا، علما أن تصميم المركبة استغرق عقدا من الزمن، واستوحي من تصاميم الطائرات المقاتلة.

وتخطط الشركة لإنتاج 100 سيارة فقط من مركبتها الخارقة لبيعها لمن يوّد اقتناءها من العملاء حول العالم.

جدير بالذكر أن الرقم القياسي لأسرع سيارة في العالم مسجل باسم السيارة الإيطالية “بوغاتي شيرون”، والتي حققت سرعة بلغت 490 كيلومترا في الساعة.