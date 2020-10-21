أليكسندرا بورك تنفصل عن صديقها لاعب كرة االقدم البريطاني.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - انفصلت المغنية البريطانية المعروفة الكسندرا بورك عن لاعب كرة القدم أنجوس ماكدونالد بعد 15 شهرًا من المواعدة، عقب معاناته من أجل إيجاد وقت لبعضهما البعض، وقد أزالت المغنية البالغة من العمر 32 عامًا بالفعل جميع آثار لاعب كرة القدم من حسابها على انستجرام.

قال مصدر لـ MailOnline: "كل من الكسندرا وانجوس مشغولين بمساقبلهما المهني وكان من الصعب رؤية بعضهما البعض في أثناء ظروف الحجر الصحي لكورونا. ونقلت الصحيفة البريطانية عن المصدر قوله، "شعرت أنه أفضل قرار بالنسبة لهما بقطع العلاقات ولالكسندرا الذي تضمن إزالة أي صور لهما معًا من أنستجرام".

ارتبطت اليكساندرا وأنجوس لأول مرة بعلاقة عاطفية في يوليو 2019 عندما شوهدا يحضران مباراة التنس معًا في ويمبلدون، بعد أسابيع فقط من انفصال نجم ة`` X Factor '' السابقة عن خطيبها جوش جينلي.

في أغسطس من ذلك العام، تم تشخيص أنجوس بسرطان الأمعاء كما اعترفت الكسندرا مؤخرًا بأنها أجرت محادثات صريحة مع أنجوس حول ما يمكن أن يعنيه وجود أطفال مختلطين الأعراق بالنسبة لهم.