امبر روز تناقش "الرضا الجنسي" في حوار نسائي ساخن.. وتكشف تفاصيل مثيرة

رنا صلاح الدين - في حلقة جديدة يوم الثلاثاء من برنامج "Red Table Talk"، ومع المضيفات جادا بينكت سميث، ويلو سميث و ادريان بانفيلد - نوريس تناولن "المناطق الرمادية" حول الجنس في محادثة صريحة مع الضيفتين رومر ويليس و امبر روز، المُذاع على منصة Facebook Watch!

في البداية، تحدثت بانفيلد جونز والدة جادا عن الفرق بين الاغتصاب والجنس بغير تراضي، في اشارة الى أنه لا يزال العديد من النساء يكافحن من أجل أن يتم الاستماع إليهن واحترامهن في أثناء اللقاءات الجنسية.

روز

كما دار التقاش الساخن حول الفجوة بين الموافقة والعنف الجنسي، وما بينعهما من منطقة رمادية محرجة وغالبًا ما تكون غير محل نقاش.

Advertisements

في وقت مبكر من المحادثة، تتحدث مجموعة النساء ممن أجيال مخالفة الأجيال عن كم المرات التي تفتقر إليه الشابات منهن غالبًا للتنقل بشكل صحيح في اللقاءات الجنسية مع شركاء، مما قد يؤدي إلى سوء التفسير أو التلاعب.

في هذه الدائرة المستديرة، ادعت آمبر روز أن صديقها السابق -دون ان تسميه- اعتدى عليها عندما حاولت إنهاء علاقتهما التي دامت عامين، وتذكرت راقصة التعري السابقة البالغة من العمر 37 عامًا - والتي واعدت كاني ويست وامغني سافاج 21 سابقًا، والمتزوجة بالوقت الحالي من ويز خليفة، كما انها الآن بعلاقة مع الكسندر ايدوارد "، كيف شعرت "بالفظاعة" بعد الحادث، الذي شهد قيام شريكها السابق الذي لم تكشف عن اسمه بـ "تمزيق" ملابسها، رغم من أنها لم "تفهم تمامًا" ما حدث في ذلك الوقت.

وفي حديثها، قالت: "لم أعد أرغب في أن أكون معه. أخبرته أنني سأغادر ولم يرد سماع ذلك لقد مزق ملابسي. وكان الأمر فظيعًا ثم نزل إلى الطابق السفلي وتناول الفطور وكأنه لم يفعل أي شيء. وخلال المقابلة، اعترفت أمبر بأنها تحدثت معه بشكل صريح حول الحيض.