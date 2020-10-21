الموت يفجع روبرت ردفورد بوفاة ابنه جيمس

متابعة بتجـــــــــــــرد: غيب الموت السينمائي والناشط البيئي جيمس ردفورد، نجل الممثل روبرت ردفورد، إذ توفي عن 58 عاماً بعد صراع مع السرطان.

وقالت سيندي برغر الملحقة الإعلامية لدى روبرت ردفورد، إن الممثل روبرت ردفورد البالغ 84 عاماً في حداد مع عائلته في هذه الأوقات الصعبة ويتمنى احترام خصوصيته.

وتوفي جيمس ردفورد يوم الجمعة الماضي في منزله بكاليفورنيا، على ما أفادت زوجته كيلي ردفورد عبر تويتر، في منشور أرفقته بصور عائلية عدة.

وكتبت “قلبنا محطم، لقد عاش حياةً جميلة وناشطة وكان الجميع يحبونه. إن غيابه مؤسف جداً”.

وعانى ردفورد من سرطان القنوات الصفراوية في الكبد، وقد تم تشخيص إصابته في نوفمبر 2019.

وكان ردفورد الابن ناشطاً متحمساً لقضيتي البيئة والصحة، وتمحورت أفلامه حول هذين الموضوعين. قد أسس مع والده عام 2005 “مركز ردفورد”، وهو منظمة غير حكومية تسعى إلى تشجيع الأفلام التي تتناول البيئة والتغيّر المناخي وتوفير التمويل لها.