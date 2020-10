شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تزيل الستار عن آخر إصداراتها Raya and the Last Dragon.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة الرسوم المتحركة الشهيرة ديزني، الملامح الأولي لآخر إصداراتها في عالم الأفلام الأنيميشن والتي تأتي بعنوان Raya and the Last Dragon، والمقرر عرضها في 12 مارس المقبل في صالات السينما العالمية. ونشرت الشركة المنتجة مقطع الفيديو الدعائي الأول لفيلمها Raya and the Last Dragon، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتبوب، وسرعان ما نجحت في حصدت حوالي 350 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة من طرحها. الفيلم الجديد بطولة النجمة العالمية كيلي ماري تران التي شاركت بادائها الصوتي في فيلم Star Wars، والتي ظهرت فيه المحارب ذو الخبرة الذي يبحث عن آخر تنين من عالم كوماندرا الخيالي، وسرعان ما تنضم رايا في مغارماتها مع رفيقها الجديد "التنين" بعد العثور عليها والتنقل معاً داخل الكهوف. Advertisements

وكانت قد كشفت ديزني عن التريلر الدعائي الجديد لفيلم Soul، والذي من المقرر عرضه علي منصة Disney+خلال فترة أعياد الميلاد 25 ديسمبر، وذلك بعدما تم تأجيل طرح الفيلم في دور العرض السينمائية ، حيث كان من المقرر طرحه بـ يونيو الماضي، ولكن لم يطرح بسبب إغلاق دور العرض بعدما خيمت عليها جائحة كورونا

