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آن هاثاواي تكشف بالفيديو كيف تضع مكياج الساحرة في فيلم The Witches

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية أن هاثاواي عن فيديو جديد، يظهر الخطوات التي يقوم بها فريق مكياج فيلمها الجديد The Witches حيث تقوم  بشخصية الساحرة، واتضح من خلال الفيديو تفاصيل صعبة ومرهقة تقوم بها النجمة برفقة فريق العمل حتي تظهر بشخصية الساحرة الشريرة في فيلم The Witches.

ومن المقرر طرح الفيلم غدا الخميس 22 أكتوبر وذلك رغم تأجيل طرح العديد من الأفلام بسبب استمرار غلق عدد كبير من دور السينما للوقاية من انتشار وباء .

وأطلق صناع الفيلم التريلرالدعائي ومنحت شركة "Warner Bros" الجمهور نظرة سريعة على ما يمكن توقعه من أحداث في الفيلم من خلال البرمو الدعائي، ويبدومن خلاله مغامرة مخيفة ومثيرة، حيث أظهر صبيًا صغيرًا يُدعى لوك (جاهزير كاديم برونو) وجدته (أوكتافيا سبنسر) ينطلقان للإقامة في فندق كبير، فيما استولت عليه عصابة من السحرة تهدف إلى تحويل جميع أطفال العالم إلى فئران.

واستناداً إلى رواية كاتب قصص الاطفال الشهير Roald Dahl والتي تحمل نفس الاسم، التي طرحت عام 1973  يدور الفيلم حول  فتى يبلغ من العمر 7 أعوام وله علاقة بالسحر الحقيقي، الفيلم يدور في إطار كوميديا ومغامرات عائلي، وكانت قد قدمت شركة وارنر براذرز فيلما مقتبسا عن الرواية من قبل ف عام 1990، ولعبت أنجيليكا هيوستن إحدى الشخصيات الرئيسية

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