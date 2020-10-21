نجوى كرم تعلن عن حفلها القادم.. تعرف على الموعد والمكان

رنا صلاح الدين - تستعد المطربة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفلًا غنائيًا بداية الشهر المقبل، في دبي.

ونشرت نجوى،صورة البوستر الدعائي للحفل، من أجل الترويج له، وعلقت عليه عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"كونوا على الموعد مع شمس الغنية في حفل ستحييه مساء الخميس ٥ نوفمبر في فندق الحبتور – دبي".

ومن المقرر أن تقدم شمس الأغنية باقة متنوعة من أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الحضور وتشعل حماسهم.

Advertisements

على جانب آخر أعربت الفنانة نجوى كرم، عن استيائها وغضبها الشديد بعد ان ترددت الأقاويل خلال الأيام الماضية حول إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19".

ونفت نجوى، أخبار إصابتها بالفيروس، وكتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"لكل اللي مشغول باله عليا، الحمد لله بطمنكم أنني بألف خير.. وكورونا لا شافتني ولا شافت عتبة بيتنا".

وأضافت:"ياريت تتلهوا بنجاحاتنا أكثر ما تتلهو بالشائعات اللي طلعت علينا".