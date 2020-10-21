شاروخان يعود إلى الشاشة بعد عامين.. لكن بتسريحة شعر جديدة

رنا صلاح الدين - بعد آخر إصدار لشاروخان وهو فيلم Zero والذي ظهر على الشاشات في عام 2018. بعد ذلك، قرر شاروخان التوقف. على الرغم من أنه لم يقف أمام الكاميرا لمدة عامين حتى الآن، فقد تولى الممثل العديد من المشاريع كمنتج. كما أمضى بعض الوقت مع عائلته.

الآن، وفي ظل تقارير متدولة، يبدو أنه عاد أخيرًا إلى مجموعة الأفلام. وإنه مستعد لإنهاء توقفه لمدة عامين مع فيلم جديدة بعنوان باثان. سيشهد الفيلم لقاء شاروخان مع النجمة ديبيكا بادوكون، وسيكون هذا أيضًا أول مشروع للممثل مع جون أبراهام.

كشف تقرير في إحدى الصحف اليومية أن بداية تصوير الفيلم الجديد في نوفمبر في استوديوهات ياش راج، مومباي. ويدعي التقرير أن الجدول الأول سيستمر لمدة شهرين وسيأخذ الفريق استراحة في رأس السنة الجديدة.

في غضون ذلك، عاد شاروخان إلى الشاشة بعد عامين خلال تصوير الأغنية الجديدة KKR Laphao، وتميزت أطلالته بتسريحة شعره جديد’. تأتي ألاغنية الجديدة في السياق الدعائي لفريق كولكاتا نايت رايدرز الجديد Kolkata Knight Riders، الذي سيشارك في دوري الكريكيت IPL 2020 في الإمارات العربية المتحدة هذا العام مع مراعاة معايير التباعد الاجتماعي.

يظهر الممثل في الأغنية مرتديًا سترة وتظهر تسريحة شعره الجديدة الذي بدا أطول بشكل ملحوظ. شوهد شاروخان آخر مرة على الشاشة في ديسمبر 2018 في Zero وغالبًا ما كان يرد على أسئلة حول إصداره الجديد بأسلوبه البارز.