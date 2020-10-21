الحكاية الأخيرة من مسلسل "إلا أنا" بطلتها جميلة عوض.. وهذا موعد عرضها

رنا صلاح الدين - تنتهي حكايات مسلسل "إلا أنا" من خلال عرض الحكاية الأخيرة والتي تلعب بطولتها الفنان الشابة جميلة عوض، وتعيدها للدراما بعد غياب 3 سنوات، منذ آخر أعمالها الدرامية "لا تطفئ الشمس".

الحكاية الأخيرة من مسلسل "إلا أنا"، تحمل عنوان "لازم أعيش"، من المقرر عرضها يوم السبت المقبل، عبر فضائية dmc.

جميلة عوض

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"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ، نجلاء بدر، سلمى أبو ضيف وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي واروما تامر مرتضى.

وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.