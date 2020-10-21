فيديو| بعد تصدر الراقصة لورديانا "التريند".. وائل الإبراشي: "نحن في زمن تعلو فيه التفاهات"

رنا صلاح الدين - عبر الإعلامي المصري وائل الإبراشي، عن استيائه الشديد بعدما أصبحت الراقصة البرازيلية لورديانا تريند رقم واحد بعد الفيديو الذي انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت من خلاله وهي ترقص في أحد صالونات التجميل على مهرجان "اخواتي".

وقال الإبراشي في برنامجه "التاسعة":"تحولت إلى تريند رقم واحد وفي مؤشر البحث جوجل كمان، تصدرت كل شيء، تخيلوا لما نوصل لكده، هي عملت إيه عشان تستحق ده، إيه الإنجاز اللي عملته، في الحقيقة كل إنجازها في الحياة إنها عمل رقصة تداولها الناس.. دا كل إنجازها".

تابع: "في حد تاني عايش طول الحياة قاعد يعمل أبحاث واكتشافات علمية وغيره.. أتحداك إنه يبقى تريند أو يتصدر جوجل أو يحظى باهتمام حد".

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واختتم:"هو ده التفاهات والانحدار والتدني اللي حاصل.. تخيل إن كل ما قدمته رقصة تخليها أهم شخصية الناس بتبحث عنها وتتصدر المشهد، وده يؤكد إنه ليس كل ما يلمع ذهب و أوعى تعتقد إن حد يتصدر المشهد أو الأضواء فا ده يعني إن هو القيمة".

وكان طارق عبد المحسن مدير أعمالها الراقصة قد خرج ليعلق على الضجة التي آثيرت حولها بعد انتشار هذا المقطع، وأكد في مداخلة هاتفية أن الفيديو جاء عن طريق الصدفة ولم يكن مقصودًا أو ممولا.

وأضاف أن لورديانا ذهبت إلى هذا المركز من أجل تصفيف شعرها، وطلبوا منها أن ترقص على هذا المهرجان وبالفعل لبت طلبهم، ولم تكن تتوقع رد فعلهم بهذا الشكل.