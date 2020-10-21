اعترافات جنسية مذهلة للنجمة الأمريكية كارول باسكن: أرغب بزوجة إلى جانب زوجي!

رنا صلاح الدين - اعترفت كارول باسكن، نجمة Tiger King، وهو مسلسل وثائقي أمريكي عن الجريمة، بأنها تنتمي لفئة المخنثين أو ثنائي الجنس، كما اعترفت انها من عشاق الذكور والإناث معًا، وأكدت أنها كانت متزوجة من امرأة، على الرغم أنها تدعي أن علاقتها بزوجها لم تكن جنسية.

وقالت كارول لموقع TMZ انها تزوجت امرأة واحبا بعضهما البعض فقط على "الطريقة الأفلاطونية"، مع عدم وجود ممارسة حميمة حقيقية. كما تدعي أن شريكها كان يشرف فقط على الأمور المنزلية والاهتمام بمنزلهما، بل وكان سكرتيرًا لأعمالها العقارية.

الناشطة البالغة من العمر 59 عامًا لا تريد الكشف عن هوية المرأة لحمايتها من وسائل الإعلام، ولكن وفقًا لـ TMZ، يبدو أنهما كانا معًا في وقت ما في منتصف إلى أواخر الثمانينيات.

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وتأتي هذه الأنباء بعد أن كشفت كارول عن حياتها الجنسية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت: لم يكن لدي أي غرائز أمومة أو أي شيء، كما تعلمون، لم العب مع الدمى. ولكن خلال الثمانينيات اكتشفت أنه من خلال التعامل مع مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية أدركت أن لدي مشاعر متساوية تجاه النساء والرجال.

وأضافت "لقد اعتبرت دائمًا من ثنائي الجنس على الرغم من أنني لم يكن لدي زوجة من قبل، يمكن أن يكون لي زوجة بسهولة مثل الزوج".