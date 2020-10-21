الموت يفجع الفنانة شريهان

متابعة بتجـــــــــــــرد: فجع الموت الفنانة الكبيرة شريهان حيث أعلنت على حسابها الخاص بـ”تويتر” خبر وفاة أرملة شقيقها الراحل الموسيقار عمر خورشيد.

ونشرت شريهان صورة لشقيقها عمر خورشيد وزوجته الراحلة وكتبت معلقة: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد”.

وكانت شريهان قد غابت عن الشاشة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً بسبب إصابتها بسرطان في وجهها وأعلنت إجراءها أكثر من عملية جراحية لإزالة آثار المرض من جانب وجهها الأيسر، لتعلن بعدها شفاءها تماماً من المرض وعودتها للفن بتقديم عدة عروض مسرحية، من إنتاج شركة العدل جروب، التي أقامت مؤتمراً صحافياً أعلن من خلاله مدحت العدل أن الشركة بصدد تقديم تماية عروض مسرحية تعود به الفنانة شريهان إلى الفن من جديد، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد ‏موعد نهائي لعرضها‎.‎