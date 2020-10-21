رامي صبري يتعرّض لهجوم غير متوقع

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأ الفنان رامي صبري جمهوره بإعلان تعرضه لهجوم إلكتروني مع طرحه أي عمل فني جديد، حيث نشر على حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة جديدة له، علّق عليها مدير حسابه بقوله: “تم حظر عدد كبير من اللجان الإلكترونية الفترة الماضية… حيث يتعرض الفنان رامي صبري لهجوم كبير فور نزول أي عمل جديد، وتلبية لتعليمات الفنان رامي صبري لم يتم الرد عليهم وذلك لاحترامه لجمهوره الكبير داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها”.

من ناحية آخرى، أطلق رامي صبري أحدث أغنياته بعنوان «مش مرتاحين» عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وقناته الرسمية على “يوتيوب”، وهي تعتبر تتر مسلسل “طلقتك نفسي”، والذي بدأ عرض أولى حلقاته أمس (الثلاثاء).

وتشهد الأغنية تعاون رامي مع عزيز الشافعي في كتابة كلمات الأغنية وتلحينها، وتولّى تميم عملية التوزيع الموسيقي والميكس.

مسلسل “طلقتك نفسي” يشارك في بطولته محمد عادل وهاجر أحمد وأحمد عصام وولاء الشريف وكارولين عزمي ومحمد مهران، وهو قصة وسيناريو أحمد صبحي وأحمد عصام، ومن إخراج محمد النقلي.