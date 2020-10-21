كندة علوش تحسم الجدل حول خضوعها للتجميل

متابعة بتجـــــــــــرد: حسمت الفنانة السورية كندة علوش الجدل الدائر بين الجمهور حول إجرائها عمليات تجميل، وذلك بعد انتشار أخبار في الفترة الأخيرة تؤكد ذلك.

ونشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على “إنستغرام” صوراً بدون ماكياج أو فلاتر ظهرت فيها بملامحها المعروفة، وأعقبتها بنشر صور بفلتر يغير ملامح الوجه، وكتبت معلقةً: “هو ده اللي الفلتر بيعمله”، في إشارة منها إلى أن كل الصور التي نُشرت مع تغيّر واضح في ملامحها، ترجع لاستخدام الفلاتر وليس لخضوعها لعملية تجميل.

يُذكر أن كندة علوش عادت إلى الشاشة الصغيرة أخيراً بعد غيابها لأكثر من عامين بسبب الإنجاب، بحكاية “ضي القمر”، من إخراج مريم أحمدي ويشارك في بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وياسمين وافي وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهي إحدى حكايات مسلسل “إلا أنا” قصة يسري الفخراني، والذي تدور أحداثه في إطار 60 حلقة، عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تمتد لـ 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثاً حقيقية ويتناول معظمها موضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، مثل: الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، والعنف ضد المرأة، ونظرة المجتمع للمرأة المطلّقة.