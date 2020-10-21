بالفيديو – كريم عبدالعزيز يعترف بما سرقه من والده وعادل إمام

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد تحديد موعد عرض فيلمه الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، وذلك خلال إجازة نصف العام الدراسي، بداية 2021، عبّر كريم عبد العزيز في تصريحات لبرنامج “MBC Trending” الذي يُذاع على قناة mbc4، عن سعادته بالفيلم، معترفاً بأنه سرق اسمه من فيلم “البعض يذهب للمأذون مرتين” الذي أخرجه والده محمد عبد العزيز عام 1978.

وأكد كريم أنه استأذن والده قبل اختيار اسم فيلمه الجديد، الذي يتشابه في الخط الاجتماعي الخاص بالزواج والطلاق مع فيلم “البعض يذهب للمأذون مرتين”، الذي لعب دور البطولة فيه عادل إمام ونور الشريف وسمير غانم وميرفت أمين ولبلبة، فيما يشترك مع كريم في بطولة “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” كلٌ من ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، وغادة عادل، وهو من إخراج أحمد الجندي.

كما أشار كريم إلى استعداده لبدء تصوير مسلسل “الاختيار 2″، المقرر عرضه في رمضان 2021، معبّراً عن سعادته بالتعاون مع أحمد مكي في بطولة العمل، خاصة أن قصة المسلسل تعطي مساحة متوازنة لكليهما للتألق. وأضاف كريم عبد العزيز أنه يستعد كذلك لتصوير فيلم “كيرة والجن” مع أحمد عز، متوقعاً أن يستغرق العمل عليه فترة طويلة.