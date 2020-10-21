يسرا تكشف سبب رفض زوجها الظهور الإعلامي

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية يسرا سبب عدم ظهور زوجها خالد سليم إلى جانبها عبر وسائل الإعلام، وذلك خلال لقاء تلفزيوني أُجري معها ضمن حلقة من برنامج It’s ShowTime الذي تقدّمه الإعلامية مها الصغير على شاشة قناة CBC، وقالت فيه إنه يريد من خلال ذلك الحفاظ على خصوصية حياتهما الزوجية وإبقاءها بعيدة عن الأضواء والشاشات. وأضافت أنه تحمّل تبِعات عملها وما فرضه عليهما من ظروف واصفةً إياه بالنعمة الكبيرة.

وتابعت يسرا أن مشاعرها توجهت إليه مباشرةً عندما أدت أغنية “3 دقات” للمرة الأولى. وخلال الحلقة نفسها تطرقت إلى مواضيع أخرى، منها لجوؤها إلى البوتوكس والفيتامينات من أجل الحفاظ على شباب إطلالتها. ورفضت الخضوع لأي تعديل لا تظهر الحاجة إليه وعلّقت: “اللعب الكتير في الوش وحش إلا لو كان لايق عليكي”.

كذلك ذكرت في معرض اللقاء أنها لا تحب زيادة الوزن، لأن هذا يسبّب الشعور بالتعب، وأعلنت أن هذا الشعور ينتابها حالياً لأنها اكتسبت كيلوغرامين أخيراً.