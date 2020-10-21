بسبب فيروس كورونا الموت يفجع هيا الشعيبي

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي وفاة إحدى المقربات منها من خلال خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأشارت في المنشور إلى أن المتوفاة هي والدة زوجها الفنان هاني الطباخ. وكتبت: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتي الغالية الحبيبة أم هاني الطباخ زوجي، زوجة خليل ابراهيم الطباخ وسيوارى جثمانها عصر الثلاثاء الساعة 4 إنا لله وإنا اليه راجعون”.

كذلك نعت الراحلة الفنانة والاعلامية الكويتية فاطمة الطباخ حيث كشفت أنها توفيت بسبب أعراض أصيبت بها على إثر التقاطها عدوى فيروس كورونا المستجد.

وكتبت الطباخ على حسابها الخاص على “تويتر”: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي الغالية الحاجة سكينة رمضان الطباخ أم هاني إثر إصابتها بالكورونا”. وتفاعل مع الخبر عدد كبير من الناشطين على المواقع وتعاطفوا مع الفنانة والإعلامية وتمنوا لهما الصبر والسلوان وللفقيدة الرحمة.

ويشار إلى أنه تم مؤخراً توقيف الشعيبي بعد تسريب فيديو قيل إنه خادش من هاتفها قبل أن يطلق سراحها. وهو ما بررته عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات” حيث أوضحت: “الفيديو هذا مكتوب من ألبوم الكاميرا، يعني موجود عندها في تلفونها وكان القصد منه أن تدزه حق رفيقاتها على الدايركت، ونزلته بالاستور بالغلط، وخلال ثلاث دقائق تم مسحه لأنه اتصل عليها زوجها وربعها وقالوا لها أنتي ارسلتي فيديو على الاستوري بالغلط، هذا هو الموضوع وما فيه، وأتمنى أن تحل الأمور، والصورة تكون أوضح، ونحن مع تطبيق القانون والقانون فوق الجميع”.