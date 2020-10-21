شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يمازح أشرف عبدالباقى: مع كريستيانو في نادي يوفنتوس إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح النجم محمد هنيدى صديقه النجم أشرف عبد الباقى، ونشر صورة قديمة لهما عبر حسابه على موقع إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "مع كريستيانو عبد الباقي في نادي يوفنتوس إمبابة"، وحازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيه.



محمد هنيدى



محمد هنيدى

وانتهى هنيدى مؤخرًا من تصوير فيلم "النمس والإنس" مع المخرج شريف عرفة والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال عام 2021، ويشارك في بطولته منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.