شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة مع المخرجة بتول عرفة: بنحضر لمشروع جديد وكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون النجمة كارول سماحة مع المخرجة بتول عرفة من جديد، ويعد هذا التعاون الثانى بعدما قدما معا أغنية ‎bon voyage، والتى حققت نجاحا كبيرا.

وشاركت كارول متابعيها صورة تجمعها مع المخرجة بتول عرفة، عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة: "بعيدا عن الفيديو كليبات جلسة تحضير لمشروع جديد وكبيرمع صديقتى المخرجة بتول عرفة"

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كارول سماحة

‎"bon voyage"‎ طرحتها النجمة كارول سماحة منذ 3 شهور وإخراج بتول عرفة، وشارك فى كتابة الكلمات السورية كاملة خيروكارول سماحة ‏والفرنسى لايون، وشارك فى التلحين الفرنسى يان بيرى والمغربى دى جى يوسف، وتوزيع دى جى يوسف.

وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، وسط ‏إشادة كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما يحمله الكليب من فكرة جديدة، إضافة إلى الاختلاف الكبيرفى ‏أداء سماحة التى اظهرته المخرجة بتول عرفة فى أحداث الكليب‎.‎

وظهرت كارول سماحة خلال الكليب الذى تغنيه باللهجتين اللبنانية والفرنسية، بلوك جديد وشخصية ذات ‏طبيعة متسرعة مختلفة عما قدمته من قبل، حيث قامت بتقديم مشهد تمثيلى للمرة الأولى لها بفيديو كليب ‏غنائي، إضافة إلى اعتماد المخرجة بتول عرفة فى التصوير على الاستايل الأوروبى، وجودة الألوان ‏العالية التى عملت على ضبطتها لمدة أسبوع للخروج بأفضل صورة.‏