- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة مع المخرجة بتول عرفة: بنحضر لمشروع جديد وكبير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون النجمة كارول سماحة مع المخرجة بتول عرفة من جديد، ويعد هذا التعاون الثانى بعدما قدما معا أغنية bon voyage، والتى حققت نجاحا كبيرا.
وشاركت كارول متابعيها صورة تجمعها مع المخرجة بتول عرفة، عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة: "بعيدا عن الفيديو كليبات جلسة تحضير لمشروع جديد وكبيرمع صديقتى المخرجة بتول عرفة"
كارول سماحة
"bon voyage" طرحتها النجمة كارول سماحة منذ 3 شهور وإخراج بتول عرفة، وشارك فى كتابة الكلمات السورية كاملة خيروكارول سماحة والفرنسى لايون، وشارك فى التلحين الفرنسى يان بيرى والمغربى دى جى يوسف، وتوزيع دى جى يوسف.
وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، وسط إشادة كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما يحمله الكليب من فكرة جديدة، إضافة إلى الاختلاف الكبيرفى أداء سماحة التى اظهرته المخرجة بتول عرفة فى أحداث الكليب.
وظهرت كارول سماحة خلال الكليب الذى تغنيه باللهجتين اللبنانية والفرنسية، بلوك جديد وشخصية ذات طبيعة متسرعة مختلفة عما قدمته من قبل، حيث قامت بتقديم مشهد تمثيلى للمرة الأولى لها بفيديو كليب غنائي، إضافة إلى اعتماد المخرجة بتول عرفة فى التصوير على الاستايل الأوروبى، وجودة الألوان العالية التى عملت على ضبطتها لمدة أسبوع للخروج بأفضل صورة.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة مع المخرجة بتول عرفة: بنحضر لمشروع جديد وكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.