شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل بالعباءة والحجاب فى جلسة تصوير حزينة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة شيرى عادل لجلسة تصوير ظهرت مرتدية العباءة والحجاب، وذلك بعد انتهاء عرض حكاية "أمر شخصى" من مسلسل "إلا أنا" والتي قامت ببطولتها وتم عرضها على قناة DMC مؤخراً، حيث ظهرت في أحداث العمل بشخصية فتاة تعانى من العنوسة وترتدى الحجاب.



شيرى عادل فى جلسة تصوير بالحجاب والعباءة

"أمر شخصي" بطولة شيري عادل وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار عمر عبد الحليم ويشارك في بطولتها كل من ميدو عادل ونهال عنبر وايهاب فهمي ونور إيهاب ومعتز هشام وجمال عبد الناصر، وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامرمرتضى، ولاقت الحكاية ردود فعل مميزة وقت عرضها.

وعادت شيرى عادل إلى الدراما التليفزيونية بحكاية "أمر شخصى" بعد غياب عامين اذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "السهام المارقة" في شهر رمضان 2018، وشارك في بطولته شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودى هشام فقيه والعراقي كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.



شيري عادل

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وكانت شيرى قد أكدت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الاعلامى وائل الابراشى على القناة الأولى، أن حكاية "أمر شخصى" جذبتها كثيرا وأحبتها ، مشيرة إلى أنها احبت شخصية هاجر حبا شديدا، مؤكدة على أن مسألة عدم حسن اختيار شريك حياتها أمر مؤلم جدا ، موضحة أنها إنها لم تعتزل مطلقا أن فكرة التأخير هو عدم وجود أدوار تريد أن تقوم بالعمل بها، وأن علاقتها بطليقها معز مسعود علاقة احترام متبادل وأنه لم يشترط عليها مطلقا ترك العمل في مجال الفن والتمثيل .



شيرى عادل



شيرى عادل فى جلسة تصوير بالعباءة والحجاب



الفنانة شيرى عادل