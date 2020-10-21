شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلادها الـ 40.. فاكر أول صورة لكيم كاردشيان على "انستجرام" وأول تغريدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حياة نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان مليئة بالأسرار التى يفاجأ بها الملايين من محبى وعشاق كيم بمجرد الإعلان عنها، واليوم احتفالا بعيد ميلاد كيم كاردشيان الـ40، نكشف عن أول صورة لكيم كاردشيان على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام"، بالإضافة إلى عرض أول تغريدة لها على "تويتر".

كانت أول تغريدة لكيم كاردشيان على تويتر فى 22 مارس 2009 وكتبت كيم حينها: "مرحبا بكم ، أنا كيم كاردشيان .. لقد اشتركت أخيرا فى Twitter .. وهناك عدد قليل من الصفحات المقلدة ، لذا اعرف أن هذا هو حقيقى أنا".

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تويته كيم كاردشيان

أول صورة نشرتها كيم كاردشيان على "انستجرام" كانت فى فبراير 2012 ، حيث ظهرت النجمة الشهيرة و هى ترسل القبلات لمحبيها.



أول بوست لكيم علي انستجرام

يذكر أن كيم كاردشيان تسعى دائما للمشاركة فى الأعمال الخيرية المختلفة، وقد فاجأت كيم كاردشيان عشاقها ومحبيها بإعلانها مؤخرا من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام" أنها ستتبرع بمليون دولار لصندوق أرمينيا ، والذى يساعد بشكل مباشر المتضررين خلال الاضطرابات من خلال الطعام والمأوى والرعاية الطبية.