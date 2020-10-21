شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Old Guard الأكثر شهرة على نتفليكس وEnola Holmes ينافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية عن تقرير جديد يوضح عدد مشاهدات أفلامها وأعمالها الفنية التي طرحتها هذا العام، وجاء في مقدمتها فيلم الاكشن والخيال The Old Guard الذي حقق عدد مشاهدات تخطت الـ 78 مليون مشاهدة لحسابات أسر عبر منصتها.

ووصفت الشبكة الأمريكية فيلمها The Old Guard الأكثر شهرة في الربع الأول من العام، بعدما استقبل حوالي 78 مليون مشاهدة خلال الأربعة أسابيع الأولي له عبر الشبكة، وهو الفيلم الذي أخرجته جينا برينس بيثوود وبطولة شارليز ثيرون.

كما أبرز التقرير عدد من المشاهدات الضخمة التي حصدتها الأعمال الفنية، وجاء من ضمنها، فيلم Jamie Foxx starrer "Project Power" الذي اجتذب 75 مليون أسرة في نفس المدة الزمنية ، و "The Kissing Booth 2" الذي جذب 66 مليون أسرة في أول 28 يومًا.

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وسرعان ما حقق فيلم Enola Holmes الذي طرح منذ فترة قريبة والتي تقوم ببطولته النجمة العالمية ميلي بوبي براون وهنري كافيل وسام كلافلين، حوال 76 مليون مشاهدة في الأربعة أسابيع الأولي.

فيلم The Old Guard يدور قصته حول قائدة لمجموعة صغيرة من المرتزقة الخالدين تقودهم تشارليز ثيرون، وسرعان ما يقعا فريسة سهلة لأحدي شركات الادوية التي تنوي استخراج مصل منهم لعلاج كافة الامراض وخلق حياة خالدة، وهو ما ينتهي نهاية مأساوية لمؤسس الشركة بعد تدخل أحدث المنضمين للمجموعة وهي جندية أمريكي عادت من الحياة في أفغانستان Hثناء تأديتها لخدمتها العسكرية هناك.