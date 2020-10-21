شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا خطفت كيلى جينر الأضواء فى بيفرلى هيلز بتوقيع "Bottega Veneta"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد كيلى جينر واحدة من أكثر نجمات العالم جمالا و أناقة ، بمجرد ظهورها بأى مكان تتوجه نحوها الأنظار وتخطف الأضواء منذ اللحظة الأولى .

التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لكيلى جينر البالغة من العمر ( 23 عاما ) بعد أن ظهرت و هى تنزل من سيارتها الفارهة وكانت جينرمرتديه فستان قصير ذو تصميم مذهل أثناء توجهها لتناول الغداء فى بيفرلى هيلز، وحرصت على حمل حقيبة صغيرة جدا كأكسسوار لتبدو أكثر جمالا .

اختارت كيلى جينر فستانها ذو التصميم الكلاسيكى بإحدى درجات اللون البنى وهو مصنوع من الجلد ، و حمل الفستان توقيع " Bottega Veneta " بينما وصل سعره إلى 3550 جنية إسترلينى، ولكى تكمل اختارت أناقتها ارتدت "صندل" ذو الكعب العالى باللون الفضى .

يذكر أن كيلى جينرأظهرت اهتمامها بتهنئة صديقتها النجمة العالمية كاردى بى بعيد ميلادها الـ28 ، فارسلت جينر لها هدية وهى عبارة عن حقيبة "Birkin" من مصمم الأزياء الفرنسى الراقى هيرميس، والذى يعتبرمثالا للفخامة بحقائب اليد النسائية، حيث تتراوح أسعار التجزئة فى أى مكان من 9.85 ألف دولار أمريكى وصولا إلى 500 ألف دولار.

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كيلي جينر (3)