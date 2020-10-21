شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى للموسم الرابع من The Good Doctor قبل أيام من عرضه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الصفحة الرسمية لمسلسل الدراما الشهير The Good Doctor، بمواقع السوشيال ميديا المختلفة، مقطع فيديو للملامح الاولي من الموسم الرابع الجديد المقرر طرحه يوم 2 نوفمبر المقبل عبر الشبكة الشهيرة abc الامريكية.

ومن المقرر أن يضم الموسم الجديد عدد كبير من المفاجآت بعد مغادرة كلاً من نيكولاس جونزاليس وجاسيكا نيكول، بعد طرح الموسم الثالث والأخير وانضمام ممثلين جدد ليكملوا مسيرتهم في العمل الدرامي الحائز على تقييم 8.2 عبر موقع imdb.

قصة المسلسل تدور فى إطار درامى حول طبيب شاب، يعانى من مرض التوحد، يتم تعيينه فى أحد المستشفيات الكبيرة، رغم عدم قدرته على التواصل مع باقى الأشخاص بشكل طبيعى، فهل يتمكن فعلاً من إنقاذ حياة المرضى.

وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثالث The Good Doctor، 0.82 في الفئة العمرية بين 18 إلى 49 عام، ما يعنى نحو 5.68 مليون مشاهد، وبالمقارنة مع الموسم الثاني، انخفضت المشاهدة بنسبة 27% و 16% على التوالي.

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وكان قد بلغ متوسط مشاهدة الموسم الثاني من "The Good Doctor"، 1.13 للسن بين 18-49 وحقق 6.78 مليون مشاهد، وبالمقارنة بالموسم الأول هذا أقل بنسبة 37٪ و 31٪ على التوالي، وكان كلا الموسمين لديهم 18 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

مسلسل The Good Doctor من إعداد وتأليف الثنائى ديفيد شور ودانيل دى كيم، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، فريدى هايمور، انتونيا توماس، نيكولاس جونزاليز، شوكو مودو، بو جاريت، هيل هاربر.