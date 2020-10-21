شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عمالقة فى صورة .. الساحر مع محمود ياسين يتوسطهم الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجتمع ثلاثة من عمالة الفن والرياضة في مصر بصورة نادرة تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهم النجمين الراحلين محمود عبد العزيز ومحمود ياسين ونجم الأهلي في عصره الذهبي والرئيس الحالي له محمود الخطيب "بيبو"، مما لاقت إعجاب الكثير وجمعت العديد من التعليقات مثل "عمالة الزمن الجميل"، "3 محمود أحلى من بعض"، "حينما تجتمع الموهبة مع الأخلاق".



محمود عبد العزيز ومحمود ياسين والخطيب

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين الأسبوع الماضى، عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال السبع سنوات الماضية التى شهدت انتشار شائعات وفاته بشكل متتالٍ، ودائما ما كانت تتصدى أسرته بقوة لهذه الشائعات إلى أن فارق الحياة اليوم ولم يعد هناك مجالاً للشائعات مرة أخرى.

وبدأت رحلة محمود ياسين مع المرض فى عام 2014 عندما كان متعاقدا على مسلسل "صاحب السعادة" لتقديمه مع الزعيم عادل إمام ولكن بشكل مفاجئ غادر "ياسين" العمل بعد اجراء البروفات، فى تلك الأوقات طهرت الأنباء من داخل المسلسل أن السبب وراء مغادرة محمود ياسين للعمل هو معاناته مع مرض الزهايمر وعدم قدرته على حفظ النص الخاص بالعمل.

على مدار السنوات الأخير لم يعد ياسين قادرا على العمل وفى نفس الوقت لم تجزم أسرته عن طبيعة المرض الذى يعانى منه، وفى شهر أغسطس الماضى خرجت الفنانة شهيرة زوجة محمود ياسين، لتكشف تطورات الحالة الصحية بزوجها حيث أكدت أن حالته إلى حد ما مستقرة.