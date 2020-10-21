شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يستمتع بجولة نيلية ويقبل يد مسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمتع النجم عاصى الحلانى، بالجولة النيلية التي قام بها، وشارك متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، من الجولة، وكتب على الفيديو قائلا:" يوم رائع على ضفاف النيل و فطير مشلتت وهيك كان استقبال الناس الطيبة والصادقة والمحبة"، كما ظهر عاصى في الفيديو وهو يقبل يد مسن ويتغزل في جمال المصريين.

يعتبر النجم عاصى الحلاني واحدًا من أبرز النجوم التى تتميز علاقاتهم مع أبنائهم، مثلما يظهر خلال الصور التي يظهر فيها مع ابنه الوليد من وقت لآخر، مثلما ظهر في الصورة الأخيرة التي ظهرا فيها معًا عبر الحساب الرسمي لابنه على موقع إنستجرام، حين تغزل في والده بطريقته الخاصة عبر صورة وهو نائم بين أحضانه، وعلق عليها بكتابة: "أحلى نومة بالدنيا".

من ناحية أخرى أعرب الفنان عاصى الحلانى، في وقت سابق عن سعادته بالمشاركة فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبرالمجيدة، قائلاً: "كانت مشاركة مليئة بالعنفوان والمجد والاعتزاز فى هذه المناسبة العظيمة".

وقال الحلانى فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "سررت بالمشاركة اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة بأغنية خاصة لمصر أيوة يا مصريين بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونخبة من ضباط الجيش المصري كانت مشاركة مليئة بالعنفوان والمجد والاعتزاز في هذه المناسبة العظيمة".

Advertisements

وتابع: "غنائي أثناء مشاركتي بالأغنية الجماعية اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونخبة من ضباط الجيش المصري كانت مشاركة مليئة بالعنفوان والمجد والأعتزاز في هذه المناسبة العظيمة".