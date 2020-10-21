شكرا لقرائتكم خبر عن "الخطة العايمة" يقترب من المليون الخامس بشباك التذاكر فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب فيلم "الخطة العايمة" من الوصول إلى المليون الخامس في شباك التذاكر بعد أسبوعين من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الجارى، حيث حصد ايرادات بلغت 4 مليون و 775 ألف جنيه جاءت تفاصيلها 2 مليون و 925 ألف جنيه في الأسبوع الأول، و 850 ألف جنيه خلال الأسبوع الثانى.

فيلم "الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم شريف رمزى ومن إخراج معتز التونيأحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

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تدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات، خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.

وينافس "الخطة العايمة" في السينمات حالياً أفلام "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى ومايا نصرى وعبير صبرى ومنة فضالى، و"توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، و"الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام.