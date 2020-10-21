شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تودع الصيف بصورتها على شاطىء البحر تحت السحب والغيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الفنانة رانيا يوسف واحدة من أكثر الفنانات اللاتي يتفاعلن مع متابعيها على وسائل السوشيال ميديا من وقت لآخر، مثلما حصل مؤخراً حينما نشرت صورة لها أثناء تواجدها على شاطئ البحر على حسابها الرسمي من خلال موقع انستجرام، واكتفت بالتعليق عليها عبر ايموشن يظهر وجود السحب بغزارة فى إشارة لانتهاء فصل الصيف وكأنها تودعه بتلك الصورة مثلما ظهر فى الصورة التي نشرتها وتضمن سحب كثيرة.



رانيا يوسف فى أحدث صورة لها على البحر

ومؤخرا ظهرت النجمة رانيا يوسف، في برنامج مساء دي أم سي وقالت "مافيش راجل يستطيع تحمل المسئولية التى تقع على عاتقى وتابعت

بزعل من خيبه الأمل والزعل بيهدنى وياخد من طاقتى والوجع بيخلينى عاوزه انجح أكتر وابقى أحسن أنا مفيش حاجه تكسرنى مش بكسر مينفعش اقع واتكلم بينى وبين ربنا عشان عندى مسؤليات كتير فى رقبتى لازم اكمل".

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وتابعت،"طول الوقت شايفينك من بره محدش يعرف جواكى ايه، واحده ست فى مجتمع ذكورى الراجل ميقدرش يشيل عشر اللى أنا شيلاه هيقع، أنا مطمع للرجالة لأنى مشهورة وفنانة ومعاها فلوس والحياة مش سهله بس لازم تبقى محاربه، وبرفض ارتبط بحد عشان يشيل المسئولية محبش حد يتحكم فيا وانى اتجوز حد غنى عشان يصرف لا زى جوزاتى الثلاثة كانوا مش أغنياء بس مستورين، ومكملتش لان كان ناقص الأمان العاطفى والاحتواء، ويفهمنى ويفهم بناتى وملقيتش حد كده".

وأضافت، بحب الحيوانات جدا وبعشق تربيتهم ولازم الرفق بالحيوان ربنا خلقه معانا فى الأرض هو شكل وإحنا شكل ليتكاثر لازم يبقى فى رحمه وعدم تعذبهم".

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