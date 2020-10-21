شيرين رضا: "أنا نمرة واحد لنفسي ولبنتي.. وصورت نمرة اتنين ورجلي مكسورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصفت الفنانة شيرين رضا تجربتها في مسلسل "نمرة اتنين"، المقرر عرضه بداية من 29 أكتوبر على منصة شاهد VIP، بالتجربة الجيدة "مفيش أحلى من كدة".

وأضافت شيرين في مؤتمر صحفي، أقامته مجموعة MBC "أونلاين": "أقدم في (نمرة اتنين) حكاية كتبها وائل حمدي وإخرجها هادي الباجوري، الذي تحب العمل معه، ويشاركها البطولة الفنان ماجد الكدواني".

وأشارت شيرين إلى قيامها بتصوير مشاهدها في وقت كانت تعاني فيه من كسر في قدمها"، وبسؤالها هل هي دائمًا "نمرة واحد"، قالت "أنا نمرة واحد لنفسي ولبنتي، ومفيش مشكلة أكون بعد كدة أي نمرة مش شرط رقم واحد".

"نمرة 2" يتكون من 8 حلقات لكل حلقة حدوتة خاصة بها، لكن يجمعها إطار واحد وهو فكرة الحب الثاني، من المقرر عرضه على منصة شاهد VIP في 29 أكتوبر الجاري، ويقوم بإخراج كل حلقة مخرج مختلف، مع أبطال ونجوم مختلفين، ومن بين المشاركين في العمل: "منى زكي، شيرين رضا، ماجد الكدواني، إياد نصار، أروى جودة، صبا مبارك، عمرو يوسف، يعقوب الفرحان، آسر ياسين".