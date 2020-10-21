محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أثار الشاب الذي يظهر رفقة الفنانة ياسمين صبري في عدد من الصور التي تشاركها مع جمهورها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات العديد من الجمهور حول من يكون؟
ووفقًا لتقرير نشره برنامج "ET بالعربي"، فإن الشاب يُدعى "رئيس"، وهو أخ غير شقيق للفنانة الشهيرة، ويعيش في بريطانيا، ويقضي في مصر فترة إجازته.
من ناحية أخرى، شاركت ياسمين صبري في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر يُدعى "رئيس".. من هو الرجل الثاني في حياة ياسمين صبري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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