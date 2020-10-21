مازن الحايك: "نمرة اتنين" يتحدث عن الحب الثاني.. ولهذا المسلسل مهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال مازن الحايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات MBC ، إن فكرة مسلسل "نمرة اتنين" تتمحور حول الحب الثاني.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أقيم مساء أمس الثلاثاء "أونلاين"، قبل أيام من عرض العمل على منصة شاهد VIP: "أهمية العمل تكمن في مشاركة عدد كبير من النجوم الكبار من العالم العربي ومصر تحديدا، كلهم أبطال من الصعب جمعهم في عمل واحد، إلى جانب تنوع المخرجين والكتاب وهو ما يؤدي لكسر النمطية في الدراما".

وأشار أن "نمرة اتنين" يقدم 8 حكايات لا قصة واحدة كما هو معتاد، كل حكاية تدور أحداثها في 45 دقيقة، وتضم قصة رئيسية وخطوطا فرعية.

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يتابع مازن "نشأنا ونعرف قول الشاعر (نَقِّلْ فُؤادَكَ حَيثُ شِئتَ مِن الهَوى مالحُبُّ إلاّ للحَبيبِ الأوَّلِ).. ووقت سمعت نمرة اتنين قلت هل ما تربينا عليه صح أم العكس، بنقول ما تأثير الحب التاني على الحب الأول وتداعيات ذلك عليه، نحن ليس بمكان لأخذ موقف أو تصنيف الحب".

مازن أكد أن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة في عدد المشتركين بمنصة شاهد VIP، إذ وصل عددهم 400 ألف مشترك.

كما لفت إلى أن صناع الأعمال الفنية يستحقون أن نقدم لهم التحية، فكل عمل يخرج للنور سبقه مجهود مضاعف في ظل ما يعيشه العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

"نمرة 2" يتكون من 8 حلقات لكل حلقة حدوتة خاصة بها، لكن يجمعها إطار واحد وهو فكرة الحب الثاني، من المقرر عرضه على منصة شاهد VIP في 29 أكتوبر الجاري، ويقوم بإخراج كل حلقة مخرج مختلف، مع أبطال ونجوم مختلفين، ومن بين المشاركين في العمل: "منى زكي، شيرين رضا، ماجد الكدواني، إياد نصار، أروى جودة، صبا مبارك، عمرو يوسف، يعقوب الفرحان، آسر ياسين".