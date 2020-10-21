نادية العراقية عن الأم التي ألقت بطفليها في النهر: "لا أحد يعرف ما عاشته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علقت الفنانة نادية العراقية على واقعة السيدة التي ألقت بطفليها في نهر دجلة (العراق)، وتسببت في ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت "نادية"، عبر حسابها بموقع فيسبوك: "الطفلة اللي رمتها أمها في النهر، ستستفز أكثر من لم ينجبوا أطفال، ترى ما الذي عاشته الأم لكي ترميهم في النهر، يقال أن القطة عندما تشعر بخطر يهدد حياة أطفالها أو ستحرم منهم تأكلهم حبا بهم".

Advertisements

وأضافت: "هل لأن طليقها فاز برعايتهم من المحكمة بعد الطلاق جعلها تموت خوفا عليهم، يا ترى شدة الكره تجعل الانتقام من الأبناء لحرق قلب الأب عقوبة، لا أحد يعرف ما عاشته هذه الأم، رأيت خطواتها بعد أن رمتهم كم هي شاردة كأنها تهرب من ألف هم وهم، كانها تولول فاقدة التفكير، هي مجرمة نعم لكن الله أعلم بمن دفعها لذلك".

وأثارت سيدة عراقية جدلًا واسعًا في الساعات القليلة الماضية، بعدما صورتها كاميرات المراقبة وهي تلقي بطفليها في نهر دجلة، وتم إلقاء القبض عليها وجاري التحقيق معها، للوقوف على تفاصيل الجريمة.