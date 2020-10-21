عمرو يوسف: تحمست للعمل مع طارق العريان في تجربته التليفزيونية الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان عمرو يوسف، إن مسلسل "نمرة اتنين" مختلف وجديد، ولا يشبه الأعمال الموجودة على الساحة الفترة الحالية، وهو ما يجعله يعتقد انه سيحدث صدى كبير عند عرضه.

وتابع عمرو في مؤتمر صحفي "افتراضي- أونلاين" حضره "الخليج 365"، وضم صناع العمل: "أقدم حكاية بعنوان (الناحية التانية) مع الفنانة صبا مبارك والفنانة نهى عابدين، وهي التجربة الأولى للمخرج طارق العريان في عالم الدراما التليفزيونية، فهو مخرج سينمائي كبير، عمل مع كبار النجوم في مصر، كل أفلامه تترك علامة كبيرة من أول (الامبراطور) و(الباشا) مع الفنان الراحل أحمد زكي، حتى أخر أعماله (ولاد رزق) والذي شاركت فيه، وكون أن العمل من إخراج طارق العريان أمر يزيد من حماسي".

Advertisements

أشار إلى أن المسلسل كان مشروعا مؤجلًا منذ عام تقريبًا بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، مثنيًا على الحوار الذي كتبته المؤلفة سما عبدالخالق: "عاملة حوار جديد ومختلف، وهو ما تحتاجه هذه النوعية من الدراما، خاصة وأن الإبهار البصري الخاص بالأكشن والجرافيك يغيب عنها".

واختتم معبرًا عن سعادته بالتعاون مع صبا للمرة الثالثة أو الرابعة تقريبا، وكذلك مع نهى عابدين التي تقدم دورا رائعا، ومع الفنان الكبير محسن محيي الدين الذي يظهر كضيف شرف ولكنه دور مؤثر ومهم، حسب قوله.

"نمرة 2" يتكون من 8 حلقات لكل حلقة حدوتة خاصة بها، لكن يجمعها إطار واحد وهو فكرة الحب الثاني، ويقوم بإخراج كل حلقة مخرج مختلف، مع أبطال ونجوم مختلفين، ومن بين المشاركين في العمل: "منى زكي، شيرين رضا، ماجد الكدواني، إياد نصار، أروى جودة، صبا مبارك، عمرو يوسف، يعقوب الفرحان، آسر ياسين".