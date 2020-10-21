محكمة الأسرة تقضي بزيادة مصروفات نفقة لينا أحمد الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - قضت محكمة أسرة مصر القديمة بزيادة مصروفات نفقة صغير الخاصة بـ "لينا" ابنة الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة هند الحناوي إلى 20 ألف جنيه.

وبحسب بيان صادر عن شعبان سعيد محامي هند الحناوي، تم تقديم حافظة مستندات وأوراق رسمية تفيد بارتفاع صافي دخل أحمد الفيشاوي، كما تقدم بشهادة من نقابة المهن التمثيلية محصور بها عدد المسلسلات واﻷفلام التي شارك فيها، وهو ما دعمته تحريات الأجهزة الأمنية.

وكان "سعيد" رفع دعوى زيادة نفقة صغير للينا أحمد الفيشاوى ابنة موكلته هند الحناوي، والتى كانت مقدرة سابقًا بـ 10 آلاف جنيه.