صبا مبارك تروج لمسلسلها الجديد "نمرة اتنين"

شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهرها، بأحدث أعمالها الدرامية الجديدة "نمرة إتنين"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشرت صبا، الصورة الدعائية للمسلسل، عبر خاصية "ستوري"، على Advertisements "انستجرام"، وعلقت عليها، قائلة:"هل انتم مستعدون؟". "انستجرام"، وعلقت عليها، قائلة:"هل انتم مستعدون؟". "نمرة إتنين"، مسلسل متصل منفصل ، حيث يضم قصص مختلفة من 6 بلدان عربية مختلفة، وبضم كبار نجوم الفن من مختلف الدول، ابرزهم"منى زكي، شيرين رضا، صبا مبارك، آسر ياسين، أروى جودة، أمينة خليل، عمرو يوسف"، من تأليف:هادي الباجوري، ومن إخراج:طارق العريان، وسيتم عرضه في الـ 29 من أكتوبر، عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة. كبار نجوم الفن من مختلف الدول، ابرزهم"منى زكي، شيرين رضا، صبا مبارك، آسر ياسين، أروى جودة، أمينة خليل، عمرو يوسف"، من تأليف:هادي الباجوري، ومن إخراج:طارق العريان، وسيتم عرضه في الـ 29 من أكتوبر، عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.

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