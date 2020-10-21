29 أكتوبر..احتفالية المولد النبوي الشريف على مسرح الجمهورية

يستقبل مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، لاحتفالية المولد النبوي الشريف، وذلك في إطار عودة أنشطتها الغنائية والثقافية. يقام الحفل يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر، في تمام الساعة الـ 8 مساءً على مسرح الجمهورية، على أن يكون سعر التذكرة موحد لجميع الفائات بقيمة 60 جنيهاً. مسرح الجمهورية، على أن يكون سعر التذكرة موحد لجميع الفائات بقيمة 60 جنيهاً. وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد. رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.

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