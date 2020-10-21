عدد محدود لتذاكر حفل حنان ماضي في الأوبرا

تستعد الفنانة حنان ماضي، لحفلها الغنائي على أحد مسارح دار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة أنشطتها الغنائية والفنية.
بالتزامن مع اقتراب إقامة الحفل ، تقترب تذاكره من النفاد، قبل حوالي أسبوع من إقامته.
يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، على المسرح الصغير بدارالأوبرا المصرية، على أن يكون سعر التذكرة موحد لجميع الفئات بقيمة 110 جنيهات.
يذكر ان حنان قد أحيت أولى حفلاتها الغنائية بعد كورونا خلال سبتمبر الماضي، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير مع الالتزام بقواعد التباعدالاجتماعي واجراءات سلامة الحضور.
وأعادت دار الأوبرا المصرية، جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.
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