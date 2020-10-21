بطريقة كوميدية..هنا الزاهد تعود طفلة

نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع طفولي لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

سجل الفيديو أكثر من 160 ألف مشاهدة، خلال نصف ساعة من عرضه، وعلقت هنا عليه قائلة:"ماما تعالي

خوديني"، حيث استخدمت فيه هنا تأثير طفولي على وجهها، مما أظهرها بشكل كوميدي لمتابعيها.

يذكر ان هنا قد شاركت سينمائياً بفيلم "الغسالة"، والذي حقق إيرادات

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ضخمة بلغت أكثر من 14مليون جنيه، من بطلة"محمود حميدة، أحمد حاتم، محمد سلام، احد فتحي"، من تأليف:عادل صلي، إخراج:عصام عبد الحميد، وحقق الفيلم اقبال جماهيري ضخم فور عرضه في صالات السينما مع الالتزام بقواعد التباعد الإجتماعي، وإجراءات التعقيم داخل السينما.

شاهد الفيديو من هنا