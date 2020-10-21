نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع طفولي لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
سجل الفيديو أكثر من 160 ألف مشاهدة، خلال نصف ساعة من عرضه، وعلقت هنا عليه قائلة:"ماما تعاليخوديني"، حيث استخدمت فيه هنا تأثير طفولي على وجهها، مما أظهرها بشكل كوميدي لمتابعيها.
يذكر ان هنا قد شاركت سينمائياً بفيلم "الغسالة"، والذي حقق إيرادات
شاهد الفيديو من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر بطريقة كوميدية..هنا الزاهد تعود طفلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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