فيديو.. ماجد المهندس يتخطى الـ 2 مليون مشاهدة بأغنية "ودعت روحي"

سجل الفنان ماجد المهندس، بأغنيته الجديدة "ودعت روحي"، أكثر من 2 مليون مشاهدة، وذلك خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان: نواف عبدالله، توزيع: زيد نديم، ويقول مطلعها "ودعت روحي من قبل.. ما أودعك اشوفها تطلع.. ولو ماودها وليلة فراقك.. والعيون تطالعك حسيت.. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي.. قلبّت مواجعك طاحت غصب.. ولا قدرت أردها". "ودعت روحي من قبل.. ما أودعك اشوفها تطلع.. ولو ماودها وليلة فراقك.. والعيون تطالعك حسيت.. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي.. قلبّت مواجعك طاحت غصب.. ولا قدرت أردها". Advertisements اقرأ أيضاً..فيديو..ماجد المهندس يقترب من المليون مشاهدة بأغنية "ودعت روحي" يذكر أن آخر إصدارات المهندس الغنائية، كانت من خلال أغنية "حبيبتي"، التي طرحها ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون مشاهدة، كلمات: فهد المساعد، ألحان: ماجد المهندس، توزيع: سيروس.

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