فيديو..عاصي الحلاني من يوميات عطلته في مصر

View this post on Instagram

‏‎يوم رائع على ضفاف النيل و فطير مشلتت وهيك كان استقبال الناس ‏‎الطيبة والصادقة والمحبة #ايوه_يا_مصريين 🇪🇬🇪🇬 ‏‎#النيل #القاهرة #عاصي_الحلاني ‏#assielhallani #nileriver #egypt #cairo 🇪🇬❤️