فيديو..عاصي الحلاني من يوميات عطلته في مصر

شارك الفنان عاصي الحلاني، جمهوره، بمقطع من عطلته في مصر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
علق عاصي على الفيديو قائلاً:"يوم رائع على ضفافالنيل، فطير مشلتت وهيك كان استقبال الناس الطيبة والصادقة والمحبة".
يذكر أن عاصي قد شارك مؤخراً في احتفاليات نصر أكتوبر، وطرحأغنيته "أيوة يامصريين"، والتي قدمها ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الانتصارات، من كلمات:أحمد علاء الدين، ألحان:سامر أبو طالب، توزيع:زوم.
بالإضافة إلى مشاركته غنائياً في مهرجان الموسيقى العربية، المقرر إقامته بداية نوفمبر المقبل.
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