رغم الخلافات.. صورة تجمع نجلي أصالة وأنغام

نشرت الفنانة أصالة، صورة لنجلها خالد الذهبي برفقة نجل الفنانة أنغام "عمر عارف"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
شاركت أصالة جمهورها الصورة، من خلال خاية "ستوري" على "انستجرام"، وعلقت عليها فائلة:"صورة حضارية".
يذكر ان خالد هو نجل
تأتي الصورة في ظل الخلافات التي نشبت بين أصالة وأنغام خاصة بعد زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم،بسبب ارتباط زوجته الأولى عائلياً بطليق أصالة المخرج طارق العريان كـ شقيق لوالدتها.
يذكر ان أصالة قد طرحت مؤخراً ألبومها الخليجي "لاتستسلم"، والذي ضم 20 أغنية، منهم "ماقدرت أنطق، اشتقتلك، وش كنت أقول، نظرتي، والله وتفارقنا"، والذي حظى بنسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.
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