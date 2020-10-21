خبر مفرح لجماهير برشلونة قبل الكلاسيكو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

لا زالت تداعيات الموسم الكارثي للفريق الكتالوني يعصف بخزائن النادي ، خاصة في ظل الخطة التي كشفت عنها إدارة نادي برشلونة حول تخفيض أجور اللاعبين ، الأمر الذي تسبب بمخاوف خروج بعض اللاعبين المؤثرين .

أعلن نادي برشلونة عن تجديد عقود أربعة من لاعبيه هم جيرارد بيكيه والهولندي فرنكي دي يونغ والحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن والمدافع الفرنسي كليمان لانغليه، مضيفا أنه توصّل إلى اتفاق بشأن “تعديل موقت للرواتب”.

وأورد النادي الكتالوني في بيان “تم التوصل إلى الاتفاقات بعد أسابيع من المفاوضات وتشمل تعديلا موقتا للرواتب بسبب الظروف الحالية التي سببتها أزمة كوفيد-19”.

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وجدّد بيكيه عقده حتى العام 2024 بشرط خوض المدافع عددا معينا من المباريات في موسم 2021-2022، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وفي حال بقي الدولي الإسباني في ملعب “كامب نو” حتى انتهاء العقد الذي يتضمن بندا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو، سيكون أصبح في الـ37 من العمر.

وسيجلب تجديد عقد تير شتيغن حتى العام 2025 طمأنينة لبرشلونة، لاسيما بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق في الموسمين الماضيين، حيث بلغت أيضا قيمة الشرط الجزائي 500 مليون يورو.

فيما جدد كل من دي يونغ ولانغليه عقديهما حتى العام 2026 حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي 400 مليون يورو للأول و300 للثاني.