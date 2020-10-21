بتهمة الاستيلاء على أملاك وأموال هيفاء وهبي.. تعرف على موعد محاكمة محمد وزيري

رنا صلاح الدين - كشف ياسر قنطوش، محامي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، عن موعد محاكمة محمد وزيري، مدير أعمالها السابق، وذلك بتهمة السرقة.

وحددت محكمة جنح ثاني الشيخ زايد جلسة التاسع من نوفمبر القادم لمحاكمة وزيري لإتهامه بالاستيلاء على أملاكها وأموالها.

وأكد أن سيتم إعلانه بالدعوى المدنية وإستمرار حبسه، وفقًا لما قاله المحامي لبرنامجEt بالعربي.

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واتهمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مدير أعمالها السابق بسرقة 63 مليون جنيه، دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

على جانب آخر يعرض للفنانة هيفاء وهبي مسلسل "إسود فاتح" على "شاهد VIP"، ضمن عروض شاهد الأولى، ويشارك فيه كل من أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، مع ظهور خاص للنجم معتصم النهار، وبمشاركة النجمة روجينا.

والمسلسل من تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، إخراج كريم العدل؛ إنتاج "سيدرز آرت برودكشن" (Cedars art Production).