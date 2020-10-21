شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة Fast & Furious مستمرة للجزء الحادي عشر بمشاركة فان ديزل..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية أن الشركة العالمية Universal Pictures، تخطط لإنهاء سلسلة أفلام Fast & Furious بعد الجزء الحادي العشر، بمشاركة النجم العالمي فان ديزل حتي نهاية الأحداث التي سيعلن عنها فيما بعد.

ووفقاً لصحيفة الـ deadline، فإن شركة الانتاج الشهيرة تخطط لطرح جزأين جدد بعد الفيلم القادم f9، المقرر طرحه في مايو 2021، لتختتم السلسلة الأكثر شهرة في تاريخ الأكشن بعد مرور ما يقارب الـ 20 عام على طرحها في صالات السينما.

ووثقت الصحيفة تقريرها ببعض الأحداث المقرر سردها في الأجزاء الجديدة والتي ستركز على قصة حياة فان ديزل وميشيل رودريجيز وتريز جيبسون ولوداكريس وناتالي إيمانويل وسونج كانج معاً بعد انتهاء مغامراتهم في معظم دول العالم.

الجزء الجديد الذي يأتي بعنوان Fast & Furious 9، هو الجزء الخامس في السلسلة الذي سيخرجه لين والمقرر أن يستمر في إخراج الأجزاء القادمة حتى نهاية السلسلة في الجزء الحادي عشر.

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وكانت قد أعلنت شركة Universal تأجيل طرح الجزء التاسع المنتظر من سلسلة Fast & Furious، وذلك بالتزامن مع الموعد الذى كان من المقرر أن يعرض وتحديداً يوم 22 مايو الجارى، لكن تم تأجيله إلى 2 أبريل من العام المقبل 2021، وذلك بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى إغلاق جميع دور العرض حول العالم، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb"، كان من المقرر طرح الجزء العاشر من السلسلة خلال 2021، لكن في النهاية تم تأجيل الجزء التاسع مرة أخرى لـ28 مايو 2021.



