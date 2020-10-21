شكرا لقرائتكم خبر عن "زنزانة 7" يحصد إيرادات 6 مليون و 650 ألف جنيه بعد 5 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى، إيرادات بلغت 6 مليون و 650 ألف جنيه بعد 5 أسابيع عرض، حيث تم انطلاق العمل في دور العرض يوم 16 من شهر سبتمبر الماضى ليستمر الفيلم في تحقيق الإيرادات الجيدة منذ طرحه.

الفيلم انطلق تصويره العام الماضى تحت اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وبطولة أحمد زاهر، نضال الشافعى، مايا نصرى، عبير صبرى، منة فضالى، ايهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، ايمى اسلام، أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

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زنزانة 7

تدور أحداث "زنزانة 7" حول صراعا يدخله "حربي" (أحمد زاهر) بسبب "شجن" التي يريد مالك أحد القرى السياحية الزواج منها، ويتعرض "حربي" لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب ليصبح بلطجيا، ويدخل السجن بصحبة صديقة "منصور" الذى يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ومع تطور الأحداث تظهر الفنانة عبير صبرى "ناهد" التي تعمل بالمحاماة، وتقرر الدفاع عنهما، لكى تضمهم لعصابة المافيا.

يذكرأن السينمات تعرض حالياً بجانب "زنزانة 7" أفلام، "الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، و"توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، و"الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام.